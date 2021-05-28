شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية علم نفس: النساء الأكثر إصابة بنوبات الهلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت استشارية علم النفس الإكلينيكي الدكتورة نادية التميمي، إن نسبة الإصابة بنوبات الهلع تكثر عند النساء دون الرجال.

وقالت الدكتورة نادية التميمي خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن مرض نوبة الهلع هو عبارة عن نوبة تصيب الشخص؛ نتيجة الخوف الشديد لدرجة الرعب من مواقف لا تستدعي الخوف، مثل الخوف من الوجود في المصعد، أو الخوف من الصعود على الطوابق العليا.

وأوضحت "التميمي" أنه مرض نفسي، يُصيب الأشخاص في سن المراهقة المتأخرة وقد يصاب به الشخص في أي مرحلة عمرية أيضاً، لافتة إلى أن أعراضه عبارة عن سرعة في ضربات القلب، وجفاف بالحلق، ومغص في المعدة، واتساع في حدقة العين، ورجفة في اليدين، وتعرق.