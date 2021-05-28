شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة وجود تدخل بشري تسبب في ظهور كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في علم الفيروسات الدكتور عبدالله القيسي، إنه في بداية جائحة كورونا ظهرت العديد من الاعتقادات بأن التدخل البشري هو السبب في ظهور الفيروس.

وقال الدكتور عبدالله القيسي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن فيروس كورونا نشأ بشكل طبيعي كبقية الفيروسات الأخرى ولا توجد دراسة حتى الآن تثبت عكس ذلك، مبيناً أن العديد من العلماء أكدوا أن عام 2019 سيشهد ظهور فيروس جديد وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح "القيسي" أن الدراسات أثبتت أن جينات فيروس كورونا مشابهة لمكونات وجينات سارس 1، ومشابهة أيضاً لفيروسات تم عزلها من خفافيش في عامي 2015 و2018، لافتًا إلى أن العلماء أفادوا بأن الفيروس ما هو إلا تحور طبيعي لفيروسات موجودة في الخفافيش وتم التعرف عليها سابقاً.

وأكد أن هناك نوعين من الفيروسات يظهران في الحيوانات ويعدان الأكثر انتشاراً من حولنا هي: فيروسات كورونا وفيروسات الإنفلونزا، كما أن هذه الفيروسات تجد بيئة ملائمة في الحيوانات تساعدها على سرعة التحور والانتقال إلى الإنسان.