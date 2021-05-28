شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية: الوضع تحت السيطرة ولكن ارتفاع الحالات الحرجة يدعو للقلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة مها علاوي، أن ارتفاع الحالات الحرجة في المستشفيات؛ نتيجة الإصابة بكورونا خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالأيام السابقة، أمرًا يدعو للقلق.

وذكرت مها علاوي، خلال مشاركتها مع قناة "الإخبارية" إن الوضع الآن تحت السيطرة، ولكن ارتفاع الحالات الحرجة في العناية المركزة أمر يدعو للقلق ويجب أخذه بعين الاعتبار.

وأكدت استشارية الأمراض المعدية، أن وزارة الصحة سهلت عملية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر أكثر من 500 مركز صحي، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في تهاون الأشخاص وبعض الممارسين الصحيين غير المتخصصين في مكافحة العدوى في تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة لمجابهة الفيروس.