شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات من أحياء الصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل قسم الخدمات، التابعة لبلدية الصرار، أعماله في إزالة المخلفات في الأحياء السكنية بالصرار والمراكز التابعة لها، التي تستهدف تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

من ناحيتها، واصلت إدارة الخدمات «قسم النظافة» ببلدية مليجة، أعمال النظافة في مركز انطاع، وذلك بإزالة الحشائش، ضمن أعمالها في معالجة التشوه البصري.فيما كثفت بلدية اللهابة، أعمال الإصحاح البيئي، عبر تعقيم وتطهير حاويات النظافة بالشوارع والساحات.