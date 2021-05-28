شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات لـ«الجرعة الثانية» بمستشفى صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد مستشفى صفوى العام لافتتاح مركز عيادات الجرعة الثانية، والذي سوف يخصص لإعطاء الجرعة الثانية ممن أخذ الجرعة الأولى للقاح إسترازينيكا المضاد والمكافح لفيروس كورونا المستجد.

ويستهدف المركز فئات محددة منها من تجاوز عمرهم 60 عاما، وأخذ الجرعة الأولى من نوع إسترازينيكا، بشرط الحصول على موعد مسبق عبر «صحتي» أو «توكلنا»، كما سيستقبل المركز مرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى السرطان، وأمراض السمنة المفرطة وهم من «بلغت كتلتهم الجسمية 40 فأكثر»، بدون موعد ولكن بما يثبت الحالة المرضية للمستفيد وذلك بوجود تقرير مصاحب يوضح الحالة الصحية.

وأقيم المركز بموقع مناسب بمستشفى صفوى العام بحسب الاشتراطات الصحية لمركز اللقاحات، وتمت تهيئته بجميع النواحي الضرورية والاحترازية الصحية، والتي تضمن الراحة والسلامة للمستفيدين، والضرورية لأخذ اللقاح، كما تم تزويده بالكوادر الصحية، والأجهزة والكراسي، ومواقع أخذ اللقاح، وسوف تستقبل المستفيدين والمراجعين من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا، على مدار 5 أيام من الأحد وحتى الخميس.