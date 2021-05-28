شكرا لقرائتكم خبر عن 1183 حالة «كوفيد - 19» مؤكدة.. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. فيما أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 1183 حالة مؤكدة وتعافي 1040 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10152 حالة منها 1353 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 445963 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 428502 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 7309 حالات. ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

أوضحت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من «60» سنة وأكثر، لافتة إلى أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالًا متزايدًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتةً إلى أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المُقدِّمة للقاح.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنّ الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا، تتمثل في «الشعور بالتعب – الصداع - ألم في موضع الحقن - آلام في العضلات - الشعور بالتوعّك - ارتفاع درجة الحرارة - رعشة بالجسم»، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية. مشيرة إلى أن تأثير «كورونا» يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة -بإذن الله-.