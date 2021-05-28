شكرا لقرائتكم خبر عن تذليل معوقات مقاولي المباني التعليمية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تطوير المباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم إشادة من إدارة التعليم بمنطقة الجوف، لسرعة وتيرة منجزاتها في المنطقة. وأثنى المدير العام للتعليم بالجوف د. سعيد الغامدي، في أثناء لقائه مع وفد من الشركة، على جهود الشركة في تذليل جميع الصعاب أمام المقاولين والموردين، وحضر اللقاء المساعد للشؤون المدرسية، ومديري إدارات المباني والتخطيط المدرسي.

وأعرب الغامدي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين إدارة التعليم بالجوف والشركة لاستكمال إنشاء المباني المدرسية في المنطقة، في ظل نجاحها على صعيد مشروعات المباني المدرسية، وسابقة منجزاتها بهذا الخصوص، وتمكنها في زمن قياسي من حسم هذا الملف.