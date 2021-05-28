شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف جولة لمتابعة «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات، أمس الأول، 64 منشأة تجارية لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وشملت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية.وأكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.