شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة مخالفة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية شرق حفر الباطن، أمس، ضمن جولاتها الرقابية، 13 منشأة غير مرخصة، ورصدت عددًا من المخالفات، كما استبعدت 5 عمال لا يحملون شهادات صحية، وأتلفت 23 كيلو من المواد الغذائية.

ونفذت بلدية غرب حفر الباطن جولة رقابية على مواقع بيع الأعلاف، وتم إلزام جميع السيارات المخالفة بإخلاء المكان والتوجه إلى المكان الذي خصّصته أمانة حفر الباطن لبيع الأعلاف، فيما واصلت الأمانة جهودها في معالجة التشوه البصري ممثلة ببلدية جنوب حفر الباطن، عبر رفع الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر، بواقع 745 مترًا مكعبًا، كما أتلفت البلدية 80 هوز شيشة متعدد الاستخدام، و40 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واستبعاد 6 من العمالة الذين لا يحملون الشهادات الصحية، وإغلاق منشأة تجارية.