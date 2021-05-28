شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 450 طن نفايات في 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 450 طن نفايات، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ انطلاق حملتها التوعوية «شرقية نظيفة»، التي تأتي ضمن برنامج «إماطة»، مؤكدة استمرار الحملة في إجازة الصيف تحت عنوان «إجازة نظيفة»، حسب خطتها الزمنية لإقامتها كل آخر سبت من كل شهر ميلادي.

وتستهدف الحملة نشر ثقافة الوعي حول أهمية النظافة وتكريس هذا المفهوم لدى جميع أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة التطوع ورفع الشراكة المجتمعية، كما أنها تأتي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الشراكة المجتمعية لثقافة التطوع. وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين منذ بدء الحملة أكثر من 30 ألف متطوع ومتطوعة من عدة قطاعات حكومية، وخاصة، وقطاعات غير ربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من مختلف الجاليات.