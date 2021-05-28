شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام إلى 1388 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: 7 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.