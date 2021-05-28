شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 1.7 مليون ريال مستحقات 34 عاملا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر دعوى جماعية لإحدى المنشآت التي بلغ إجمالي العمالة الوافدة المتضررة بها 34 عاملًا، كانت مطالباتهم بتسليم حقوقهم وأجورهم المتأخرة، وبلغت المستحقات المستردة 1,779,155.3 ريال، وذلك مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وتنوعت الجنسيات المستحقة للمبالغ وكانت الجنسية الهندية أعلى نسبة من إجمالي العمالة الوافدة، تليها الجنسية النيبالية وجنسيات أخرى متعددة.

يُذكر أن إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بالخبر قد استعرضت إنجازاتها في الدعاوى الجماعية للربع الأول من العام 2021، والتي تضمنت مباشرة الدعاوى الجماعية لعدد 10 منشآت بالخبر، و118 عاملًا، بإجمالي مبالغ مستردة 1993692 ريالًا سعوديًا؛ ليبلغ إجمالي المبالغ المستردة للدعاوى الجماعية حتى شهر مايو 3772847.3 ريال.

من ناحيته، أكد مدير المكتب منصور آل بن علي أهمية معالجة الدعاوى الجماعية بأقصى سرعة وجودة؛ لضمان سير أعمال المنشآت الخاصة، وضمان حقوق المستفيدين.

وفي السياق ذاته أعرب مدير التسوية الودية بالمكتب خالد العواد، عن شكره لدعم مدير المكتب المتواصل بما يخدم مصلحة الأطراف وجهود المصلحين والمصلحات بتحقيق الأداء بكفاءة عالية.