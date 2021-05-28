شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات لعرض محتوى «رب اجعل هذا البلد آمنا» بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية، بالشراكة مع بلدية محافظة النعيرية، المحتوى التوعوي لحملة «رب اجعل هذا البلد آمنًا» على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة والطرق الرئيسية بالمحافظة.

وتستهدف الحملة تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر -يحفظهم الله- واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

يذكر أن حملة «رب اجعل هذا البلد آمنًا» أطلقت بالمنطقة الشرقية من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، التي دشنها الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.