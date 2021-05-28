شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لوحة إرشادية على طريق الخليج.. وزراعة 50 ألف شجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية محافظة القطيف، المرحلة الأولى من تركيب لوحات إرشادية بطريق الخليج العربي «الكورنيش»، ولوحات توضح أرقام المواقف في الواجهة البحرية بالمحافظة، وذلك لتسهيل الوصول إلى منطقة المواقف، على أن تعمل في الفترة المقبلة لتركيب لوحات للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة ثانية.

من ناحيته، قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن عدد اللوحات التي تم تركيبها 26 لوحة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «القطيف خضراء»، التي تستهدف زراعة 50 ألف شجرة وشجيرة، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي، والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كل شرائح المجتمع.