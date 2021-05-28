شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل رأس تنورة» يبحث تعاميم «الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مكتب العمل بمحافظة رأس تنورة، التعاميم الحديثة التي ترد من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، التي تخص مجال العلاقات العمالية، وذلك في ورشة نفذها المكتب، بالتعاون مع فرع الوزارة، بحضور مدير المكتب أحمد القباع، ومدير إدارة العلاقات العمالية بفرع الوزارة ميثم أبو زيد، وفاطمة آل قاوز.

شملت الورشة عرض آلية نقل الخدمة دون الرجوع لصاحب العمل والتطرق لمعرفة المعوقات لدى أصحاب العمل من خلال موظفي المكتب، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي ترد من أصحاب العمل واشتراطات إلغاء بلاغ التغيب بالصفة الكيدية، ومن خلال الورشة تم تطبيق دراسة البلاغات بشكل عملي لمعرفة سير آلية العمل.

وأكد القباع أهمية عقد مثل هذه الورشة لما تعود به من نفع على الجميع والوقوف على أهم المتغيرات الواردة والعمل بها من أجل تحقيق أهداف الوزارة ورؤية المملكة 2030.