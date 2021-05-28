شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المملكة كفلت الحقوق وحثت على التراحم والعفو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام، أن هذه البلاد منذ تأسيسها كفلت الحقوق، وساوت بين الناس، وحثت على التراحم والعفو عند المقدرة، تماشياً مع ما يمليه علينا الدين الإسلامي الحنيف.

تآخٍ وتسامح

ونوه سموه، خلال استقباله سعود بن غازي وسعيد بن غازي وفيصل بن غازي الشمري ورثة «المتوفى فهد غازي سعيد الشمري»، الذي انتقل إلى رحمة الله نتيجة خلاف بينه وبين شخص آخر، بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح مما سيكون له أثر كبير على مَنْ يعفو وعلى المجتمع بشكل عام.

تنازل الورثةوتنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص، وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ، رغبة في العفو، واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية حتى تم العفو ولله الحمد.

خصلة كريمةوأثنى سموه على ما قام به ورثة المتوفى، مثمناً هذه الخصلة الكريمة بالعفو عن الجاني لوجه الله تعالى ودون أي مقابل مادي، سائلاً الله أن يرحم المتوفى ويجزي ورثته خيراً على مبادرتهم بالعفو.

مراعاة الحقوقمن ناحيته، قال المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش: إن اللجنة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس اللجنة العليا، تسعى دائماً للصلح بين الناس والتدخل في القضايا التي تحال لها من قبل مقام الإمارة، وفق أنظمتها التي تراعي حقوق أولياء الدم وخصوصيتهم.

موقف نبيلوأضاف: «قامت اللجنة ولله الحمد بالسعي في هذه القضية، وقد قوبلت مساعيها بالقبول ولله الحمد، وتم التنازل عن الجاني وعتق رقبته لوجه الله، ويعد هذا اللقاء اليوم تكريماً لأولياء الدم على موقفهم النبيل والتنازل دون طلب أي مقابل مادي ولوجه الله تعالى».

حضر اللقاء فضيلة المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين الشيخ عمر الدويش، والمدير التنفيذي للجنة العليا لإصلاح ذات البين الشيخ علي القرني، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الفرعية بالدمام عبدالرحمن المقبل، ومحافظ الخبر المكلف عبدالله السيف، وعضو اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بالدمام د. عبدالله القحطاني.