شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد أصحاب المشاريع الإنشائية والمقاولين بـ«المخططات المعتمدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلدية محافظة القطيف التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أصحاب المشاريع الإنشائية والمقاولين للتقيد برخصة البناء والمخططات المعتمدة، وذلك تعزيزًا للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، موضحةً أنه في حال رغبة صاحب المبنى في التعديل أو الإضافة يُلزم مراجعة البلدية المختصة لأخذ الموافقة تجنبًا للمخالفات.

من ناحية أخرى، أغلقت بلدية سيهات مطعمًا لمخالفته الإجراءات الصحية، وصادرت ربع طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وذلك ضمن حملة صحية واحترازية على المنشآت الغذائية في سيهات وتوابعها، تحت إشراف ومتابعة رئيس بلدية سيهات م. عامر الشملان، وبالتعاون مع الجهات الأمنية.