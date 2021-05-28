شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة آفات الصحة العامة في متنزهات ومماشي الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الوقاية الصحية، التابعة لبلدية محافظة الخبر، أعمال الرش والوقاية، ومكافحة آفات الصحة العامة في المتنزهات والمماشي، وذلك حرصًا على راحة المتنزهين، وللحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

كانت بلدية الخبر قد نفذت جولات رقابية على منشآت قطاع الأغذية وصالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية؛ للتأكد من تحصين العاملين فيها، أو توافر شهادات فحص أسبوعية تبين الحالة الصحية للعاملين فيها، وذلك تطبيقًا لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأزالت البلدية 87 حاجزًا عشوائيًا في الخبر الشمالية، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وإزالة الملوثات البصرية.