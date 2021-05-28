شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 10 ملايين ريال.. إنشاء أول مركز متخصص لمرضى السرطان بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بمحافظة الأحساء «تفاؤل»، أعمال إنشاء أول مركز متخصص في المملكة لمرضى السرطان؛ لتعزيز الوقاية من الإصابة بالمرض لكل أفراد المجتمع، الذي يستفيد منه ما يقارب الـ 2000 شخص من المصابين بالسرطان «رجال، نساء، أطفال» في محافظة الأحساء.

دعم وتعاون

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء «تفاؤل» محمد العفالق أنه وبدعم وتعاون المخلصين من رجال ونساء الأحساء، وبتوجيهات ومتابعة من أعضاء مجلس الإدارة، تحقق الجمعية الكثير من أحلامها وتطلعاتها، ومن ذلك إنشاء المبنى الإداري والترفيهي لمنسوبي ومستفيدي الجمعية، الذي بدأ العمل على إنشائه، وهو حلم من الأحلام الذي تسعى الجمعية إلى تحقيقه على أرض الواقع، موضحًا أن تكلفة المشروع تصل إلى 10 ملايين ريال.

بيئة جاذبة

وقال العفالق: إن مشروع مركز تفاؤل يقع في مخطط جنوب الهفوف مقابل متنزه الملك عبدالله البيئي، ومساحة المشروع تمتد على شارع 60 مترًا، وشارعين فرعيين بمساحة 2380.76 متر، ويستهدف خلق بيئة جاذبة وماتعة للمستفيدين، والتخلص من أعباء إيجار مقر الجمعية والمستودعات، وتوفير الاستدامة المالية للجمعية من خلال استثمار مقر النادي، داعيًا المخلصين إلى مشاركة الجمعية الأجر، والمساهمة في هذا المشروع من أجل مواصلة العمل به.

معرض توعوي

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء «تفاؤل» د. فؤاد الجغيمان: يضم المركز ناديا صحيا وعلاجا طبيعيا لمرضى السرطان، ومعرضا توعويا تقنيا ذكيا للوقاية من الإصابة بمرض السرطان، ومكتبة متخصصة لأمراض السرطان، مشغلا نسائيا متخصصا للمرضى، ناديا ترفيهيا تطويريا للأطفال المصابين بالسرطان، ومطبخا للغذاء الصحي، وعيادات استشارية للمرضى وذويهم.

تنمية الموارد

وأضاف: لنقف بجانب مرضى السرطان ممن هم بحاجة للدعم النفسي والتوعوي، ولنكن خير سند لهم في محنتهم للتبرع عبر منصة «وقفي»، موضحًا أن هذا الوقف سيستفيد منه 2000 شخص من المصابين بالسرطان «رجال، نساء، أطفال» في محافظة الأحساء من خلال وقف إنشاء نادٍ صحي ومكاتب استثمارية يعود ريعها لتقديم خدمات نفسية واجتماعية وتوفير البدائل والتعويضات والأجهزة لمرضى السرطان، بالإضافة لتوعية المجتمع بطرق الوقاية والكشف المبكر، متابعًا: «لنساهم في تجهيز بيئة صحية لمرضى السرطان تسهم في علاجهم والتخفيف عنهم، ولنساعد في تنمية الموارد المالية للجمعية والوصول للاستدامة المالية، ولنوفر التوعية اللازمة بأمراض السرطان وطرق الوقاية منه».

قاعات تدريبية

يُذكر أن مشروع المركز يتكون من الدور الأرضي، الذي يضم المسرح والنادي الرياضي والبهو «المعرض الدائم»، والدور الأول يضم المكاتب الإدارية والمكتبة والكافيه، والدور الثاني ويضم مكاتب استثمارية وقاعات تدريبية ومعرض البدائل والتعويضات ونادي أطفال «تفاؤل».