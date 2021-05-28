شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان حطب محلي بحوزة مواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في مكتبه بمحافظة حفر الباطن، 3 أطنان من الحطب المحلي بحوزة مواطن، وذلك بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، بمركز أم رقيبة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.جاء ذلك في إطار جهود الوزارة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة، ومنع مزاولة نشاط قطع الأشجار والشجيرات البرية لغرض الاحتطاب بجميع مراحله، بما في ذلك النقل ومنع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد، تماشيا مع الاستراتيجية العامة للبيئة وخطة العمل الوطنية.وتواصل الوزارة جهودها لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة وضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، وقوات أمن الطرق لضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.