شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصلاح صاحبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، أمس الخميس، مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصلاح صاحبها.

وقال الشيخ خالد المصلح، خلال لقائه على قناة "الرسالة"، أن الرؤيا الصالحة مرتبطة بصدق الإيمان عند المسلم، لافتًا إلى أنه كلما اكتمل إيمان الإنسان كان ما يراه في المنام أقرب إلى الواقع.

وأكد "المصلح" أن ما يراه الإنسان مما يكون فيه واقعًا محل اختلاف، فمن الناس من يرى أنها أضغاث أحلام، ومنهم من يرى أنها أشياء تشير إلى أمور في حياته، حتى أنه إذا استيقظ رآه كفلق الصبح، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من 46 جزءًا من النبوة، كما أنه في جميع الأحوال ينبغي للإنسان أن يتقي الله في اليقظة.