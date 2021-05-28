سفير المملكة لدى النمسا: مواقف إيران تؤكد وجود بعد عسكري لبرنامجها النووي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم الخميس، وجود بُعد عسكري لأنشطة إيران النووية، مطالبًا النظام في طهران باستثمار فرصة التفاوض الحالية والتخلي عن سياسة الابتزاز النووي.

وعبر حسابه على تويتر غرد السفير، قائلًا: إن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠٪، والاستمرار في عملية البحث والتطوير وتقييدها لعمليات الرصد والتحقق؛ يدل على وجود بُعد عسكري لهذه الأنشطة.

وأضاف: على إيران استثمار فرصة التفاوض المتاح حاليًّا والتخلي عن سياسة الابتزاز النووي وطموحاتها العدوانية لما فيه مصلحة المنطقة والعالم أجمع.

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