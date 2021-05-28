تسوية عمل الخبر تنهي معاناة 34 عاملا

الجدير بالذكر أن إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بالخبر قد استعرضت إنجازاتها في الدعاوى الجماعية للربع الأول من العام 2021، والذي تضمنت مباشرة الدعاوى الجماعية لعدد (10) منشآت بالخبر، لـعدد (118) عاملا، و بإجمالي مبالغ مستردة 1993692 ريالا سعوديا، ليبلغ إجمالي المبالغ المستردة للدعاوى الجماعية حتى شهر مايو 3772847.3 ريالا.
وقد أكد مدير المكتب الاستاذ منصور آل بن علي، أهمية معالجة الدعاوى الجماعية بأقصى سرعة وجودة ضمان سير أعمال المنشآت الخاصة، وضمان حقوق المستفيدين، وفي ذات السياق أعرب مدير التسوية الودية بالمكتب الأستاذ خالد العواد عن شكره لدعم مدير المكتب المتواصل بما يخدم مصلحة الأطراف وجهود المصلحين والمصلحات بتحقيق الأداء بكفاءة عالية.
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