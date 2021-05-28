8 ملفات خدمية وبلدية في يبرين الأحساء

بحث أمين الأحساء المهندس عصام الملا، اليوم 8 ملفات خدمية تابعة لبلدية مدينة يبرين والِهجر التابعة لها، بحضور رئيس بلدية يبرين المهندس عايد العطوي، فيما تابع خطوات الإنجاز والتنفيذ للمشروعات الخدمية والتطويرية بالمدينة والِهجر التابعة لها، ووقف على ما يُنفذ من مشاريع بلدية، والملفات، هي:

1- الخطط الآنية والمستقبلية في تنفيذ المشاريع والخدمات البلدية.

2- تقارير الأداء والإنجاز الخدمي للمستفيدين.

3- أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي.

4- الصيانة الدورية للطرق.

5- المتابعة الرقابية لأنشطة ومنافذ الصحة العامة.

6- الوقوف على الاحتياجات الفنية.

7- الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في انجاز المهام.

8- الدراسات والخطط المتعلقة بالجانب الاستثماري في مواقع مختلفة من المدينة.

دشن الملا، متنزه يبرين العام الواقع على مساحة 32 هكتارا، مؤكداً على التطوير المستمر للخدمات البلدية، ودعم تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية بالمدينة وقراها وهجرها، مشدداً على أهمية تنفيذ المشاريع والخدمات البلدية وفق الخطط والدراسات التي وُضعت لها، والإتقان والجودة في التنفيذ.

وقف على ملاحظات الموظفين، وأطلع على سير الأعمال والمشاريع الخدمية والتنفيذية في بلدية الغوار، وتفقد خدمات في هِجر فضيلة، والسالمية، الأحمدية، وزار بلدية حرض والتقى بالمواطنين، واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.