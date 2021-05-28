مؤكداً أن دور المؤسسة لا ينتهي عند تسليم الوحدات لمستحقيها فقط بل يستمر لمتابعة المشاريع وتوفير الخدمات للسكان من مياه وكهرباء ونحوها بالتعاون مع بقية الجهات الخدمية. وقال محافظ بارق إنه متابع للمشروع منذ 4 أعوام، حيث كان في طور بداياته، وحث من خلال كلمته المسؤولين في المحافظة على الاهتمام بالمستفيدين من المشروع وخدمتهم تجارياً وترفيهياً، وحضر تسليم الوحدات السكنية مدير شرطة بارق العقيد سالم الشهري، ورئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية ببارق محمد غشام البارقي، ومديرها التنفذي علي شعتور البارقي، ومدير مكتب ضمان المجاردة سليمان البارقي، وعدد من مستفيدي مشروع الإسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم 10 وحدات سكنية للمستفيدين بمشروع مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي ببارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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