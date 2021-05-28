تسليم 10 وحدات سكنية للمستفيدين بمشروع مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي ببارق

سلّم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، وأمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي 10 وحدات سكنية للمستفيدين والمستفيدات «كتسليم مبدئي» ضمن 100 وحدة سكنية سيتم تسليمها بعد اكتمال مصوغات التسليم. وقام أمين عام المؤسسة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، بإطلاع محافظ بارق والضيوف على نموذج من نماذج الإسكان بالمشروع ومرافقه، مشيراً إلى أن افتتاح مشروع المؤسسة بمحافظة بارق هو استمرار لبقية مشاريعها في عدد من المناطق والمحافظات.

مؤكداً أن دور المؤسسة لا ينتهي عند تسليم الوحدات لمستحقيها فقط بل يستمر لمتابعة المشاريع وتوفير الخدمات للسكان من مياه وكهرباء ونحوها بالتعاون مع بقية الجهات الخدمية. وقال محافظ بارق إنه متابع للمشروع منذ 4 أعوام، حيث كان في طور بداياته، وحث من خلال كلمته المسؤولين في المحافظة على الاهتمام بالمستفيدين من المشروع وخدمتهم تجارياً وترفيهياً، وحضر تسليم الوحدات السكنية مدير شرطة بارق العقيد سالم الشهري، ورئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية ببارق محمد غشام البارقي، ومديرها التنفذي علي شعتور البارقي، ومدير مكتب ضمان المجاردة سليمان البارقي، وعدد من مستفيدي مشروع الإسكان.