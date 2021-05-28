مدير تعليم نجران: التقويم الدراسي الجديد يمتاز بمواكبة التطور العالمي في التعليم

أشاد مدير عام التعليم بمنطقة نجران، فهد بن صالح عقالا باعتماد وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد بما يتضمنه من «تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة»، خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ، كونه يمتاز بمواكبة التطور العالمي في التعليم، ويسهم في ردم الفجوة التعليمية وخفض الهدر، ورفع مستوى الكفاءة في العملية التعليمية استجابة لمتطلبات التنمية ومتغيرات العصر وتحدياته المستقبلية.

وبين المدير العام أن النظام الجديد للفصول الدراسية يُسهم في الاستثمار الأمثل للعام الدراسي، والموارد التعليمية، وتطوير خطة المناهج، وإدخال مواد جديدة، وزيادة عدد الأيام الدراسية الفعلية، ويعزز من تبادل الخبرات والمهارات بين المعلمين والمعلمات كما يساعدهم في إعطاء مؤشر لأداء طلابهم ثلاث مرات في العام الدراسي؛ بما يُسهم في زيادة تحسين نواتج التعلم، وأن النظام الجديد يساعد على الحفاظ على التراكم المعرفي ودعم المهارات الموجودة في وحدات المقررات الدراسية، والتي كانت تتأثر بشكل مباشر بفترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة.

مؤكداً أن التقويم الدراسي الجديد ‏جاء انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، ويعد نقلة نوعية في العملية التعليمية في المملكة؛ لمواكبته التطور والتقدم العالمي في التعليم.