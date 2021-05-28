السفارة في أوكرانيا‬⁩ تحذر من إعلانات المشاهير بخصوص الخلايا الجذعية وتهدي الورد لأحدهم

حذرت سفارة المملكة في أوكرانيا من إعلانات الخلايا الجذعية.

وقالت عبر حسابها على منصة التويتر: «تأمل السفارة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية»، ويأتي هذا التحذير بعد ظهور إعلانات لعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي تحدثوا فيها عن إمكانية علاج بعض أعراض الأمراض عن طريق الخلايا الجذعية دون تقديم أي أدلة علمية على ذلك، وبين أحدهم أن هذه الطريقة العلاجية تحدث في أوكرانيا، ولكنها غير معتمدة.

وتساءل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة بعض موظفي السفارة لأحد مشاهير التواصل الذي روج لهذا الأمر وأهدوه الورد، مبدين استغرابهم عما اعتبروه «تناقضا» بين بيان السفارة، وزيارة المواطن وإهدائه الورد، خصوصا أنه تحدث عن وجود مراكز علاجية في أوكرانيا تقوم بالعلاج عن طريق الخلايا الجذعية.