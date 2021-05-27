السعودية | سفير خادم الحرمين لدى سنغافورة يشارك في اجتماع سفراء مجموعة الحوكمة العالمية 3G و سفراء ترويكا مجموعة العشرين (G20)

المناطق - واس:

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته وزارة الخارجية السنغافورية لسفراء مجموعة الحوكمة العالمية (3G)، وسفراء ترويكا مجموعة العشرين (G20) 2021م (المملكة العربية السعودية وإيطاليا وأندونيسيا ) المعتمدين في جمهورية سنغافورة، الذي رأسه معالي وزير الخارجية السنغافوري الدكتور فيفيان بلاكريشنان.

و أعرب معالي وزير الخارجية السنغافوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع عن شكره وتقديره للمملكة على الجهود التي قدمتها خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين 2020، مشيدا بسرعة استجابتها لمواجهة جائحة كوفيد-19، الذي مكنها من عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية لمجموعة

العشرين بما فيها قمة قادة المجموعة، التي أسهمت في تقديم المبادرات والحلول السريعة لمواجهة الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد العالمي, مؤكدا استمرار دعم مجموعة الحوكمة (3G) لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين 2021م في إيطاليا.

من جهته استعرض سفير المملكة في سنغافورة خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها المملكة خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين 2020، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -، والمبادرات التي قدمتها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-19، التي تضمنت حزمة من الحوافز المالية لإنعاش الاقتصاد المحلي والعالمي، ودعم الأبحاث الطبية والجهود الكفيلة بتوفير العلاج واللقاحات اللازمة لمكافحة كوفيد-19 .

وأشار السفير إلى التعاون بين رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م ومجموعة الحوكمة العالمية من خلال مشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لوزراء خارجية مجموعة الحوكمة العالمية، الذي عقد افتراضيا في سبتمبر 2020م على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.

يذكر أن مجموعة الحوكمة العالمية (3G) تتكون من 30 دولة، وتهدف إلى تعزيز روابط الحوار مع مجموعة العشرين وتقديم الآراء والمبادرات لها.