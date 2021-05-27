الصومال يجتاز أزمته باتفاق تاريخي.. ترحيب محلي ودولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفاق تاريخي حول انتخابات الصومال يعيد التوافق إلى بلد مثقل بأزمة خانقة، في تطورات لاقت ترحيبا محليا ودوليا.

اتفاق يأتي في ختام مشاورات استبعدت الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، وقادها رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، بحضوره ورؤساء الولايات الخمس، إضافة إلى عمدة العاصمة مقديشو.

ونص الاتفاق، الذي تُلي خلال حفل انتظم مساء الخميس، على أن يختار روبلي وخمسة رؤساء ولايات أعضاء لجنة الانتخابات في موعد أقصاه يوم الأحد.

وذكر الاتفاق أن الانتخابات غير المباشرة ستجري خلال 60 يوما، فيما تحدد كل ولاية مركزين ينتخب فيهما شيوخ القبائل وممثلو القبائل أعضاء مجلس النواب.

ترحيب واسع



رحب كل من رؤساء الولايات الصومالية الخمس، وفرماجو ورئيس الوزراء ورئاسة البرلمان الصومالي بالاتفاق، مؤكدين ضرورة المضي قدما لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة .

بدوره، أشاد اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض بالاتفاق، مشيرا إلى ضرورة تنفيذه وأن لايعود الاحتقان السياسي إلى المشهد مجددًا .

وفي بيان صحفي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، رحبت "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد) بالاتفاق الذي توصل إليه القادة الصوماليون بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات العامة من خلال حوار حقيقي بقيادة الصوماليين .

من جانبه، شدد المبعوث الأممي في الصومال جيمس سوان على أهمية تنفيذ الاتفاق بحذافيره وحماية الوفاق السياسي خلال الموسم الانتخابي .

وفي بيان مشترك تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، رحب أصدقاء المجتمع الدولي في الصومال بالاختتام الناجح للمؤتمر التشاوري بين الحكومة الفيدرالية والولايات الاقليمية في مقديشو .

ووقع البيان كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى منظمةالتعاون الإسلامي، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و١٢ دولة أوروبية و٥ أفريقية و٣ آسيوية، إلى جانب كندا وروسيا .

وأشاد البيان برئيس الوزراء محمد حسين روبلي لقيادته هذه العملية، وكذلك رؤساء الولايات وعمدة مقديشو ، وغيرهم من السياسيين الذين لعبوا دورًا في الحوار السلس والفعال .

ودعا البيان جميع أصحاب المصلحة إلى التحرك بسرعة لتنظيم انتخابات شاملة وشفافة دون تأخير، مناشدا القيادة الصومالية حل أي نزاعات مستقبلية من خلال الحوار.



وأكد أن "أصدقاء المجتمع الدولي على استعداد لدعم القيادة الصومالية في تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي"، وفق المصدر نفسه.

ويرى مراقبون أن تنفيذ هذا الاتفاق ضروري لإجراء انتخابات توافقية شفافة خلال ٦٠ يوما، بحسب بنوده.