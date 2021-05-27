الإسكان: استخدام القنوات الإلكترونية لبرنامج سكني يتجاوز 92%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل ارتفاع في استخدام القنوات الإلكترونية المخصصة لخدمات العملاء في برنامج “سكني”، بنسب تتجاوز 92% من مستفيدي البرنامج.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين أن الوزارة استثمرت في التحول الرقمي وتجارب العملاء في المرحلة الماضية، وأصبح المستفيد يحصل على الخدمة بشكل مباشر من خلال تطبيق ” سكني ” دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

أكثر من مليون ونصف مستفيد

وأشار إلي أن أكثر من مليون ونصف مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي، فيما استُقبل قرابة 100 ألف طلب من خلال القنوات الإلكترونية لبرنامج سكني، مما أسهم في زيادة نسب الرضا عن البرنامج وأدى إلي تسهيل رحلة المستفيد.

الاستثمار في تحسين تجارب العملاء

وأكد سموه أن الوزارة مستمرة في الاستثمار في تحسين تجارب العملاء والتحول الرقمي بشكل مستمر، من أجل تسهيل عملية تملك المواطنين مسكنهم الأول بكل يسر، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وفقا لما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جميع خدمات برنامج “سكني” تُقدم من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني ومن خلال مركز الاتصال الموحد 199090 ومراكز سكني الشامل.



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