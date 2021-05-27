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ضبط 2539 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

ضبط 2539 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط 2539 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنظيم حملة ميدانية

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

الالتزام بقواعد المرور

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبط 2539 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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