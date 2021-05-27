شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا إلى 66.55 دولار للبرميل.
ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم، مدعومة ببيانات أمريكية قوية حول عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.
سعر خام برنت
وفي التفاصيل، صعد خام برنت 25 سنتًا إلى 69.12 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا إلى 66.55 دولار للبرميل.
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