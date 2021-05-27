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ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم، مدعومة ببيانات أمريكية قوية حول عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.

سعر خام برنت

وفي التفاصيل، صعد خام برنت 25 سنتًا إلى 69.12 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا إلى 66.55 دولار للبرميل.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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