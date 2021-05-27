الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم، مدعومة ببيانات أمريكية قوية حول عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.

سعر خام برنت

وفي التفاصيل، صعد خام برنت 25 سنتًا إلى 69.12 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا إلى 66.55 دولار للبرميل.

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