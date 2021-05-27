جامعة حائل تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة حائل.

موعد بدء التحويل

وأوضحت الجامعة أن فتح باب التحويل متاح خلال الفترة من يوم الأحد ٢٥ شوال حتى يوم السبت ٩ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.

رابط التحويل الخارجي

وتابعت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أن باب التحويل الخارجي متاح عبر الرابط الآتي (اضغط هنا).



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