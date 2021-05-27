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مستخدمًا سلاحًا ناريًا.. ملثم يسطو علي محل حلويات في الكويت

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

مستخدمًا سلاحًا ناريًا.. ملثم يسطو علي محل حلويات في الكويت

سرقه وفر هاربًا

متابعات الخليج 365 _ متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا مراقبة لحظة هجوم ملثم مستخدمًا سلاحًا ناريًا على محل لبيع الحلويات في محافظة السالمية في الكويت.

سطو مسلح على محل حلويات بالكويت:

وأوضح الفيديو المتداول، تهديد شخص ملثم، العاملين المتواجدين داخل المتجر بسلاح ناري وقام بفتح “الكاش” وأخذ مبلغا ماليًا وفر هاربًا، بحسب سكاي نيوز عربية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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