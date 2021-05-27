شكرا لقرائتكم مستخدمًا سلاحًا ناريًا.. ملثم يسطو علي محل حلويات في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27
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مستخدمًا سلاحًا ناريًا.. ملثم يسطو علي محل حلويات في الكويت
سرقه وفر هاربًا
متابعات الخليج 365 _ متابعة
أظهر مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا مراقبة لحظة هجوم ملثم مستخدمًا سلاحًا ناريًا على محل لبيع الحلويات في محافظة السالمية في الكويت.
سطو مسلح على محل حلويات بالكويت:
وأوضح الفيديو المتداول، تهديد شخص ملثم، العاملين المتواجدين داخل المتجر بسلاح ناري وقام بفتح “الكاش” وأخذ مبلغا ماليًا وفر هاربًا، بحسب سكاي نيوز عربية.
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