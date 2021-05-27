شكرا لقرائتكم خبر الكعبة المشرفة تشهد تعامد الشمس واختفاء ظلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الكعبة المشرفة ظهر أمس تعامد الشمس وأصبحت معها على استقامة واحدة مسجلة بذلك اختفاء ظل الكعبة، بالتزامن مع وقت آذان الظهر في المسجد الحرام حتى أضحى ظل الزوال صفرا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة «أظهرت الصور الملتقطة لتعامد الشمس ظهرا دقة الحسابات الفلكية في تحديد موقع الشمس في قبة السماء ومعرفة الوقت الدقيق لهذه الظاهرة بدقة لا تقل عن تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة المستخدمة في تحديد اتجاه القبلة».

وأوضح أن تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، الذي يؤدي بدوره إلى انتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

وأفاد أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد علي خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن قليلة من الكرة الأرضية وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

يشار إلى أن التعامد الأول حدث أمس أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود الشمس وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة مع عودتها قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء في شهر يوليو المقبل.