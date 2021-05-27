الدرعية تدشن مبادرة «بيت العرضة» للنشء والشباب في أرض الملوك والأبطال

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ويبدأ التسجيل في الجولة الأولى من المبادرة خلال الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو من السنة الجارية، على أن يكون موعد الدورة التدريبية في يومي الثالث والرابع من شهر يونيو المقبل؛ فيما يكون التسجيل في الجولة الثانية خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو 2021م، على أن تكون الدورة يومي السادس والسابع من أغسطس، بينما يبدأ التسجيل في الجولة الثالثة من المبادرة من 5 حتى 9 سبتمبر، ويكون موعد الدورة يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر 2021م، أما الجولة الرابعة والأخيرة فيكون التسجيل فيها خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2021م، وموعد تنفيذ الدورة التدريبية يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، على أن يقام حفل ختام المبادرة وتكريم الفائزين ومنحهم الجوائز في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم اختيار صفوة من المتدربين بعد كل دورة للمشاركة في مسابقة أداء نهائية.
وتقام فعاليات مبادرة (الدرعية، بيت العرضة) في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدا من قصر ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف، بهدف ترسيخ تاريخ وثقافة الدرعية، كونها أرض الملوك والأبطال، وجوهرة المملكة، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى.
تنقسم مبادرة (الدرعية، بيت العرضة) إلى مسارين:
المسار الأول
- يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤديها
المسار الثاني
- يتمثل في تنظيم مسابقة (الدرعية بيت العرضة) للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول
مراحل المتسابقين:
- يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال 4 جولات خلال عام 2021.
- تنطلق الجولات في يومي الإجازة الأسبوعية.
- يرشح خلالها 5 متقدمين من كل جولة، وحتى الأدوار النهائية.
- للوصول إلى 20 مرشحا.
- يجب أن يجتاز المتسابقون الدورات وفقا لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم.
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