شكرا لقرائتكم خبر 120 ترشيحا لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الجائزة من خلال تبنيها لمشروع الترجمة إلى توطين المعرفة وتعزيز التواصل بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى، وإثراء المكتبة العربية باحتياجاتها من مصادر المعرفة التي تدعم خطط وبرامج التنمية والتعريف بالنتاج الثقافي والإبداعي والعلمي العربي على المستوى العالمي.
وأقامت المكتبة حفل توزيع جوائزها في مجال الترجمة في عدة عواصم عالمية في كل دورة، منذ انطلاقها قبل 15 عاما، حيث بدأت الدورة الأولى منذ إعلان الترشيح للجائزة في العام 1427 هـ، 2007 م ووصل عدد الأعمال المقدمة 186 عملا من 30 دولة عربية وأجنبية، وبلغ عدد الأعمال التي تقدمت للمنافسة على الجائزة في دورتها الثانية 2008م، 127عملا تمثل 25 دولة.
وفي الدورة الثالثة التي تنافس على الفوز بها 118 عملا تمثل 23 دولة عربية وأجنبية أقيم حفل تكريم الفائزين بالجائزة بمقر منظمة اليونسكو بباريس في العام 2009م، بحضور رموز الفكر والثقافة من جميع أنحاء العالم.
6 فروع للجائزة:
- الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات
- الترجمة لجهود الأفراد
- الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية
- الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى
- الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية
- الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى
كانت هذه تفاصيل خبر 120 ترشيحا لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.