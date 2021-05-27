القبض على سارق مركبة بداخلها امرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالرياض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بمدينة الرياض، أحدهما سرق مركبة كانت في وضع التشغيل وبداخلها امرأة نزلت أثناء هروبه بالمركبة، والآخر شريك له في الجريمة.

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