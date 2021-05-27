عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للإجراءات الاحترازية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عودة الفعاليات الترفيهية وذلك وفقا لإجراءات معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، متضمنة الاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات الترفيهية.

وتشتمل الإجراءات على أربعة محاور رئيسة هي: البيئة والوقاية والتباعد، والإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.

ونصت الإجراءات على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقا للحالة في تطبيق (توكلنا)، وذلك التزاما بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو 2021م.

ودعت الهيئة العامة للترفيه منظمي الفعاليات الترفيهية والزوار كافة، إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الواردة فيها، ومتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات والصادرة عن هيئة الصحة العامة، مؤكدة جاهزيتها التامة لتقديم الدعم في مراجعة الخطط و الإجراءات الخاصة لكل فعالية لضمان سلامة الحضور والمنظمين، ويمكن الاطلاع على الدليل وتحميله عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bVlJVu

4 محاور للإجراءات الرئيسة:

1 - البيئة والوقاية والتباعد:







اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقا للحالة في تطبيق (توكلنا).



حددت الإجراءات نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة.



التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.



اقتصار بيع التذاكر على المواقع الالكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق.



تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.



2 - محور الإبلاغ والمراقبة





اشترطت الإجراءات إقامة نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسة تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت.



يتم منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، من دخول المكان.



شددت على ضرورة الإبلاغ عن الحالات بين الموظفين والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة ومنعهم من حضور الفعاليات.



3 - في جانب التوعية





نصت الإجراءات على ضرورة توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بأعراض المرض ووسائل انتقاله.



توعيتهم بضرورة الإفصاح عند ظهور أي أعراض.



توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين.



نشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.



4 - فيما يتعلق بالتنفيذ