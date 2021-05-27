6 خصائص لبطاقة الحج الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت وزارة الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز بدورتها 12، في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهودها أثناء جائحة كورونا ، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية، وهي بطاقة مشفرة وموحدة لجميع ضيوف الرحمن، تحتوي على العديد من المعلومات والخدمات التي ترتبط بتطبيق على الأجهزة الذكية عبر تقنية اتصال المجال القريب NFC والتي تمكن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمات الذاتية المنتشرة في المشاعر المقدسة. وجاءت أهم خصائص بطاقة الحج الذكية أنها تحتوي على رمز شريطي يتم قراءته لمعرفة معلومات الحاج، كما تحمل جميع معلومات الحاج الشخصية والسكنية وملفات الحاج الصحية ومكتب الخدمة، إضافة الى المساهمة في الحد من الحج غير النظامي.





تحتوي على رمز شريطي يتم قراءته لمعرفة معلومات الحاج



تحمل جميع معلومات الحاج الشخصية والسكنية وملفات الحاج الصحية ومكتب الخدمة



التحكم بالدخول للمخيمات والمرافق المختلفة



تحتوي على رمز الإجابة السريعة ( QR Code) لتحميل التطبيق



تسهم في إرشاد الحجاج لسكنهم في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة



معلومات قائد الفوج للحد من الحج غير النظامي





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