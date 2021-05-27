4.6 ملايين ريال غرامات بحق منشآت إعلامية وأفراد

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وأوضحت الهيئة أن اللجنة بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، صدر بحق 109 منها غرامات بقيمة 4,622,200 ريال، فيما لم تنظر بـ 4 مخالفات لعدم الاختصاص.
وأشارت إلى أن القرارات الصادرة تتمثل في 52 قرارا بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، و23 قرارا بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الالكترونية، و16 قرارا بحق دور سينما، و11 قرارا بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، و5 قرارات بحق شركات إنتاج، وقرار واحد بحق منشأة تسجيلات فنية، وقرار واحد بحق قناة فضائية.
وشددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفاديا للعقوبات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية من خلال الرقم الموحد 920004242.
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