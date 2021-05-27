شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت "النيابة" أن هناك عدة عقوبات يتم تطبيقها في حالة مخالفة ذلك وتشمل السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.

كما يتم تطبيق غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وتتولى النيابة العامة أيضًا التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.