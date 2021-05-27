شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المواطنة التي نظمت حركة المرور في عرعر تروي تفاصيل الواقعة وترد على منتقديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أكدت المواطنة التي بادرت بتنظيم سير حركة المرور في عرعر "عنود العنزي" أن ما فعلته ليس أمر مستغرب على كل مواطن أو مواطنة في المملكة.

وذكرت"عنود" تفاصيل الواقعة، خلال حديثها بقناة "الإخبارية"، حيث ذكرت أنها تفاجئت أثناء قيادتها لسيارتها بزحام شديد نظراً لكون الإشارة معطلة بعد الانقطاع المفاجئ للكهرباء، لذلك بادرت في تنظيم المرور.

وأضافت أن البعض انتقدها لكونها عرضت نفسها للخطر وقامت بأداء مهام ليست من شأنها، إلا أنها رفضت مثل هذه الانتقادات مؤكدة أن ما قامت به واجب على كل مواطن يحب بلده.

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