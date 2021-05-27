بالسجن والغرامة.. الحكم على موظفين بشركة تقييم عقاري ومنسوبي إحدى شركات الأمن

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) حكمًا ابتدائيًّا بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

كما أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًّا بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وأربع سنوات ودفع غرامات مالية بلغت (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال.

جاء ذلك ضمن أحكام قضائية صدرت لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

مكافحة الفساد تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية

خبير قانوني: عقوبات متهمي «غسل الأموال» يجوز مضاعفتها

مكافحة الفساد تعلن عدم وجود شبهة فساد مالي أو إداري بمشروع العدادات الذكية

بتهم تزوير واستغلال نفود.. الحكم على قائد أحد القطاعات الأمنية بالداخلية