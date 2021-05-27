سجن رجل أمن حاول إدخال ممنوعات إلى أحد السجون

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ حكمًا ابتدائيًّا بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلًا طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.

جاء ذلك ضمن أحكام قضائية صدرت لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

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