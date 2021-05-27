مستشفى الملك فهد بجازان ينقذ شابًا عبر تقنية جراحات الأوعية الدموية الهجينة

أجرى بنجاح قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان عملية جراحية طارئة لشاب مصاب بجرح نافذ، مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة، وتكون ناصور شرياني وريدي، بالإضافة إلى تجمع صديدي حول الكتلة الوعائية العصبية المغذية للطرف العلوي المصاب؛ حيث تقرر بعد تشخيص الحالة إجراء تدخل جراحي طارئ؛ نظرًا لتطور الحالة بالضغط الناشئ نتيجة التمدد الشرياني وانتشار الصديد حول الكتلة الوعائية العصبية.

وقد تم استخدام إحدى تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة لإيقاف حالة النزيف الوعائي الداخلي دون استخدام أدوات جراحية. كما تم ترميم الأوعية الدموية المصابة باستخدام الوريد الصافن بالساق، مع إعادة التروية للأعضاء الحيوية، وإزالة التجمع الصديدي. وبحمد الله وغادر الشاب المستشفى بعد برنامج تأهيل ونقاهة خلال فترة تنويم لمدة خمسة أيام.