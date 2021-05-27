السجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليوني ريال لمن يمارس التنبؤ بالمناخ والطقس والظواهر الطبيعية

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات، والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقًا لما تُحدده اللوائح».
وتشمل عقوبة من يقوم بذلك ما يلي:
السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف، بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.
غرامة تصل إلى مليوني ريال.
مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.
مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
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