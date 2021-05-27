

بين مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أن موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد، هو امتداد للتطوير الذي يشهده قطاع التعليم، في المملكة العربية السعودية ، في ظل رؤية ولي العهد حفظه الله، ومتابعة وزير التعليم الدكتور أحمد آل الشيخ، وما يحدث من تطوير الخطط والمناهج الدراسية واستشراف مستقبل واعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مشيداً بالخطوة المتميزة لفصول العام الدراسية الثلاثة، وبأنها ستكون تجربة فريدة، تساعد الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، فى مواصلة دراستهم بأوقات منتظمة، وإعطائهم فرصة البدء بطاقات متجددة مع كل فصل دراسي مستقل، لتكون هذه النقلة النوعية فيما تم الإعلان عنه، مدعاة للفخر والاعتزاز والانتماء.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم القريات: تطوير المناهج والفصول الدراسية الثلاثة حراك وثاب لوزارة التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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