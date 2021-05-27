الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

أمطار وسحب رعدية وسماء غائمة على 7 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة غدًا الجمعة بمشيئة الله.

سماء غائمة جزئيًا

كما توقّع المركز سماءً غائمةً جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض وحائل.

درجات الحرارة المتوقعة

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجات مئوية في السودة.

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