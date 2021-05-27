النيابة: يحظر القيام بخدمات الأرصاد السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة حظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد.

خدمات الأرصاد الجوية

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقًا لما تُحدده اللوائح”.

وتشمل العقوبة ما يلي:

السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.

غرامة تصل إلى مليوني ريال.

مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.

مصادرة المضبوطات محل المخالفة.



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